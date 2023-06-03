Zamlar kaçağa yönlendirdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ilişkin “Türkiye Sağlık Araştırması” verilerini açıkladı. Bu veriler doğrultusunda 2019’da yüzde 14.9 olan alkollü içki kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı, 2022’de azalarak yüzde 12.1 oldu. Uzmanlar ise söz konusu verilerin kaçak içki tüketimini kapsamadığını ifade ederek alkollü içkilerde uygulanan yüksek vergi oranının yurttaşları kaçak içki kullanmaya ittiğini ifade etti.
Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu 2023 ocak ve mart aylarını kapsayan raporuna göre söz konusu tarih aralığında 272 bin 552 litre kaçak içki ele geçirildi. 2022’den bu yana sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 45 oldu.
‘VERGİ KAYBEDİYOR’
Art arda gelen zamlar nedeniyle yurttaşların bandrollü içkiye erişiminin kısıtlandığını ifade eden Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu Proje Koordinatörü Çağın T. Eroğlu, “2013’ten beri yükselerek artan kısıtlayıcı alkol politikalarının en somut neticesi, kaçağa yönelik talebin artmasıdır” dedi.
(Çağın T. Eroğlu)
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise söz konusu istatistiklerin bandrollü içkiler üzerinden hesaplandığını ve kaçak içki tüketiminin arttığını ifade etti.
(Özgür Aybaş)
Aybaş, “Alkol grubuna gelen zamların tüketimi düşürdüğüne yönelik bir algı yaratmaya çalışıyorlar ancak söz konusu veriler gerçeği yansıtmıyor. Çünkü kaçak içki tüketimi giderek artıyor ve TÜİK’in açıkladığı veriler kaçak içki tüketimini kapsamıyor. Bu veriler bandrollü içkiler üzerinden hesaplanıyor. Kaçak içki tüketimi yüzünden de devlet vergi kaybına uğruyor” ifadelerini kullandı.
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