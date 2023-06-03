Zamlar kaçağa yönlendirdi

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:13

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu 2023 ocak ve mart aylarını kapsayan raporuna göre söz konusu tarih aralığında 272 bin 552 litre kaçak içki ele geçirildi. 2022’den bu yana sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 45 oldu.

‘VERGİ KAYBEDİYOR’

Art arda gelen zamlar nedeniyle yurttaşların bandrollü içkiye erişiminin kısıtlandığını ifade eden Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu Proje Koordinatörü Çağın T. Eroğlu, “2013’ten beri yükselerek artan kısıtlayıcı alkol politikalarının en somut neticesi, kaçağa yönelik talebin artmasıdır” dedi.

(Çağın T. Eroğlu)

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise söz konusu istatistiklerin bandrollü içkiler üzerinden hesaplandığını ve kaçak içki tüketiminin arttığını ifade etti.

(Özgür Aybaş)



Aybaş, “Alkol grubuna gelen zamların tüketimi düşürdüğüne yönelik bir algı yaratmaya çalışıyorlar ancak söz konusu veriler gerçeği yansıtmıyor. Çünkü kaçak içki tüketimi giderek artıyor ve TÜİK’in açıkladığı veriler kaçak içki tüketimini kapsamıyor. Bu veriler bandrollü içkiler üzerinden hesaplanıyor. Kaçak içki tüketimi yüzünden de devlet vergi kaybına uğruyor” ifadelerini kullandı.