Zamlar ve yasaklar Alsancak’ı bitirdi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:59

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:59

En gözde eğlence mekânlarına ev sahipliği yapan Alsancak’ta pandeminin ardından ülkeyi etkisi altına alan ekonomik kriz, alkollü ürünlere peş peşe gelen zamlar ve halen süren müzik yayını yasakları sektörü bitme noktasına getirdi. Geçmişte kapısında kuyruklar oluşan bar, restoran, kafeterya gibi işletmelerin hemen hemen hepsinde artık masalar gün boyunca boş kalıyor. İşletmesini kapatan ya da devretme planları yapan yılların esnafı ise krizden çıkış yolu arıyor.

SIKINTILAR BİTMİYOR

Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği Başkanı Hami Torcu yaşadıkları sıkıntıları “Pandeminin üstüne bir de ekonomik krizin tokadını yedik. Eğlence mekânları zararına çalışıyor. Artık masalar boş. Alkol zamları, müzik yasakları ve artan kiralar bizi bitme noktasına getirdi” diyerek yorumladı. Torcu, “Pandemi döneminde getirilen ve halen devam edilen müzik yasağı uygulamasının değiştirilmesinden yanayız. Bu konuda ısrarcıyız. Yasaklar artık esnafa zarar vermeye başladı. Pandemideki tüm yasaklar kalktı. Bir tek hastanelerde maske takılıyor. Bir de müzik yasakları uygulanıyor. İşletmelerdeki kişi sayısı sınırlaması, mesafe sınırlaması, maske tedbirleri, hepsi bitti bir tek müzik yasağı kaldı. Bunun acilen düzeltilmesi lazım. Defalarca dile getirdik, halen ciddiye alınmıyoruz” dedi.

“ZAMLAR KAÇAK İÇKİ KULLANIMINI ARTIRDI”

İşletme sahiplerinin bir bir krize yenik düştüğünü vurgulayan Torcu, “Alkole gelen son zamlar sahte ve kaçak içki kullanımını, talebini artırdı. Özel tüketim vergisini bahane ederek yüzde 40 civarında artışa gidildi. Ancak bu zamlar çok fazla. Bu sefer legal çalışan dürüst esnaf zarar görmeye başladı. Sahte veya vergilendirilmemiş içki satan işletmeler, illegal işlere yönelenler arttı. Devlet bizden vergisini alıyor ama diğer yanda birileri haksız şekilde kazancını kat kat artırıyor. İnsanlar dışarı çıkıp eğlenmek, kafasını dağıtıp yorgunluğunu atmak istiyor ama eskisi gibi bir ortam yok. Bugün bir peynir 200 lira oldu, etin kilosu 200 lirayı geçti. Haliyle bu ortamda gelen müşteri sayısı düştü, sirkülasyon azaldı, masalarda oturanlar daha az tüketiyor. Artık masalar boş. Gelen olsa bile eskisi gibi tüketen, harcayan yok. Bu durum ister istemez esnafın kazancına yansıdı. Artışları fiyatlarımıza yansıttık. Bu sefer de müşteriler kaçmaya başladı. Cirolarımız enflasyon ile birlikte arttı ama artık zararına çalışıyor ve her ay cepten yiyoruz. Devlet asgari ücrete zam yaptı ama biz bu parayı ödeyebilecek durumda değiliz. Bizim paramızla ağalık yapılıyor. Biz bunları nasıl ödeyeceğiz diye gelip soran yok. Alkol zamları, müzik yasakları ve artan kiralar artık bizi bitme noktasına getirdi” diyerek esnafa sahip çıkılması çağrısında bulundu.