Zamları protesto ettiler: Erdoğan’a memleketinden kötü haber

12 Ocak 2022 Çarşamba, 16:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı olan Güneysu’da yapılan zamlara karşı eylem düzenlendi. Protestoya yurttaşlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. “Zamlara Hayır” eyleminin 6'ncısını Güneysu’da düzenlediklerini belirten CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, herkesin zam mağduru olduğunu ve zamların önüne geçilemediğini söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, her şeye zam yapıldığını hatırlatan Deniz, “Ekmek 3 TL oldu. Böyle olursa 6 TL. olacak. Çünkü Tarımda hemen hemen her şeyi ithal ediyoruz. Doğalgaza, akaryakıta, una, kağıda, meyveye, sebzeye ve hemen hemen her şeye zam üstüne zam geldi. Gelmeye de devam ediyor. Son açıklanan bilgiye göre hükümet Rusya, Nijerya ve Azerbaycan ile kontratı biten bazı doğal gaz anlaşmalarını yenilemediği için 170 dolara alabileceği doğalgazı bin 750 dolara alıyormuş. Kömüre, tüpe gelen zamlar. Bezdurdu artık” dedi.

GAZ LAMBALARI VE MUMLAR

Elektriğe yapılan zammı da eleştiren Deniz, “Evde elektrik kullanmak büyük bir cesaret ister hale gelmiştir. Bu gidişle yakında gaz lambaları ve mumlar evlerde baş köşeye oturacaktır. Eskiden düğün davetiyesi gelince sevinirdik, şimdi insanlar davetiye gelmesin diye dua etmeye başladı. Yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz karnını doyuramaz hale gelmiştir” diye konuştu.

“20 YIL GERİ GİDİLDİ”

Zamların nedeninin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Başkan Deniz, Türkiye’nin 20 yıl sonra 2002 yılının gerisine düştüğünü söyledi.

Saltuk Deniz, 2002 yılında enflasyon yüzde 29 olduğunu ileri sürerek “Şimdi yüzde 36. Üretici fiyatları enflasyonu ise yüzde 70. Sonuç olarak, 2022 yılına 2021 yılına göre daha da yoksullaşarak girdik. Çay müstahsillerinin, üreticilerinin kaybı ise yüzde 60 civarındadır. Asgari ücrete yapılan zamlar, memurlara, emeklilere yapılan zamlar yeterli değildir. Bu nedenle Güneysu’dan sesleniyoruz. Yeter artık bezduk, darlanduk, yanduk” ifadelerini kulandı.