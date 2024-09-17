Zammı beğenmeyip iade eden işçinin iş akdi feshedilmişti: AYM ‘özgürlük ihlali’ dedi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 07:21

Bu e-postada, “Merhabalar, bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum. Bu oranı kim ya da kimler belirlediyse aralarında paylaşsınlar, bilginize” ifadeleri yer aldı. Bunun üzerine işçinin iş akdi feshedildi. S.A.A. iş akdinin haksız feshedildiğini ifade ederek kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verilmesi talebiyle işveren aleyhine Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak alacak davası açtı. Mahkeme davanın reddine karar verdi. Söz konusu e-postanın işveren vekillerinin onur ve saygınlığına zarar verebilecek örtülü hakaret niteliği taşıdığını, işveren tarafından yapılan feshin haklı olduğunu belirterek S.A.A’nın kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti.

30 BİN TL ÖDENECEK

Kararın temyiz edilmesinin ardından S.A.A., 23 Kasım 2020’de AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, işçinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek işçiye 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Söz konusu kararın değerlendirme kısmında, “Elektronik posta içeriğinde herhangi bir somutlaştırma yapılmadan ve isnatta bulunulmadan başvurucunun maaş zammını düşük bulduğu ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı ilgililerin dikkatine sunmaya çalıştığı anlaşılmıştır. Mahkeme, gerekçesinde ise başvurucunun bu memnuniyetsizliği dile getirdiği yöntemle işveren ve vekillerinin onur ve saygınlığIna zarar verebilecek şekilde örtülü hakarette bulunduğunu vurgulayarak iş akdinin haklı sebebiyle feshedildiğini kabul etmiş, başvurucunun haksız fesih nedenine dayalı kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetmiştir. Ancak başvurucunun elektronik postada kullandığı eleştirel üslubun işyeri disiplinini, düzenini ve çalışma barışını nasıl olumsuz etkilediğine dair bir değerlendirme bulunmamıştır” ifadeleri yer aldı. AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair iddiaların kabul edilebilir olduğuna karar verdi.

SENDİKA YÖNETİCİSİNE TAZMİNAT

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) yöneticisi Yakup Tekin’in iş sözleşmesinin feshedilmesini “sendika hakkının ihlal edilmesi’’ olarak kabul etti ve Tekin’e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM’nin kararına göre; Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) yöneticisi Yakup Tekin’in iş sözleşmesi 2017 tarihinde işveren tarafından feshedildi. Fesih gerekçesinde; ‘’Başvurucu Yakup Tekin’in çalıştığı Bursa fabrikasında hizmet verilen müşterilerden gelen iş talep oranında düşüş yaşandığı, talep düşüşünün ciddi ve kalıcı olmasının başvurucunun iş ilişkisinin devamını mümkün kılmadığı, istihdamın korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen fesihten başka çare kalmadığı’’ ileri sürüldü.

YARGIYA TAŞINDI

Tekin, feshin sendikal nedenle yapıldığını, haksız ve geçersiz olduğunu ileri sürerek işe iade ve sendikal tazminat talebiyle dava açtı. İlk derece mahkemesi 2018 tarihinde davanın kısmen kabulü ile Tekin’in işe iadesine, sendikal tazminat talebinin reddine ve başvurucunun sendika temsilcisi güvencesinden yararlandırılmasına karar verdi. Kararın istinaf yargı yoluna götürülmesi üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi 2019 tarihli kararıyla, Tekin’in işe iadesine, sendikal tazminat talebinin reddine ve sendika temsilcisi güvencesinden yararlandırılmayacağına karar verdi. Tekin bunun üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Dosyayı inceleyen AYM, Tekin’i haklı buldu. Yüksek mahkeme, anayasada güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve Tekin’e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.