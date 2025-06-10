Zanlı firar etti: Cezaevinden izinli çıktı, kurşunlanarak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Tuğba sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş (32) aralarında husumet olduğu iddia edilen eniştesi Halil Çetin’in (60) Çekmeköy’deki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen sebepten dolayı daire önünde tartışma çıktı.

Halil Çetin, Ertaş’a daire önünde tabanca ile ateş ederek yaraladı. Ertaş, vücuduna aldığı kurşun yaraları sebebiyle apartman içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLI FİRARDA

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri olay yerinde Ertaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ertaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Halil Çetin’in olay yerinden kaçarak firar ettiği belirlendi. Emniyet, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.