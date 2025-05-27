Zehra Kınık'a verilen 'cezaya' acılı anneden tepki: 'Adaletiniz yerin dibine batsın!'

6 Şubat depremlerinde çadır sattığı gerekçesiyle eleştirilen ve bu nedenden dolayı görevinden istifa etmek zorunda kalan önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada dün karar çıktı. 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu için İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Fatma Zehra Kınık Demir’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

"NEYİN ADALETİ BU?"

Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi.

“Benim oğlum sonsuza kadar bu dünya da olmayacak” ifadeleriyle karar tepki gösteren Doğan'ın paylaşımında, “Bir daha o mis kokusunu içime çekip öpemeyeceğim. Aynı sofraya oturamayacağız bir daha hiç. Bu hayatta olabildiğim en güzel şeyi ‘anneliğimi’ dahi öldürdü bu kadın. Ben bir ömür oğlumsuz yarım kalacağım, hep eksik… Bakın bunun tesellisi dahi yok! Telafisi nasıl olsun! Bu kadar büyük bir acıya, ‘ömür boyu’ sürecek bir acıya sebep olan Zehra Kınık hâlâ tutuklanmadı. Verilen cezanın ne kadarını içeride geçirecek belli bile değil. Ve ben bu acıyı yaşarken bu kadın itiraz süresi de dahil evinde ailesiyle vakit geçirecek. Belki yine aracıyla gezip gününü gün edecek. Neyin adaleti bu? Bu benim döktüğüm bir damla yaşın bedeli bile olamazken neyin adaleti bu! Sizin yargınız da adaletiniz de yerin dibine batsın! Umarım ilahi adalet sizi bulur da, adalet diye ağlamak nasıl olur anlarsınız. Başka söze gerek yok çünkü zaten umurunuzda değil. Çünkü çocuk sizin çocuğunuz değil!” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki'nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı.