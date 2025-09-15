Zeki Demirkubuz Fatih Altaylı'nın koltuğunda: 'Ben kimleri gördüm, gitmeyecek gibiydiler'

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın aynı isimli Youtube kanalına katıldı.

Demirkubuz, ülkede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Demirkubuz, "Mutluluk artık imkansız bir şey haline geldi" değerlendirmesini yaptı.

Demirkubuz, "Son yıllarda toplum, hınç, hırs ve histeri içinde. Büyük bir belirsizlik, derin bir inançsızlık var. Mutluluk artık imkansız bir şey haline geldi" ifadelerini kullandı.

"BEN KİMLERİ GÖRDÜM, HİÇBİRİ GİTMEYECEK GİBİYDİ"

Demirkubuz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben kimleri gördüm, yani Demirel'i, Ecevit'i, Erbakan'ı, Turgut Özal'ı Kenan Evren'i hatırlıyorum. Hiçbiri gitmeyecek gibiydi, herkes kazık çakacak gibi bir hali vardı ama yoklar işte.

Yani o laftaki gibi, 'Bütün mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan generallerle, yöneticilerle, krallarla dolu.'

Böyle kapılar açmak, bir toplumu bir arada yaşamak için olmaması gereken duygulara yöneltmek, bunlar virüs gibidir. Pandemi gibi düşünelim bunları, toplum hali olma işi böyledir. Pandeminin ilk vakanın ilan edildiğini günü hatırlayın. Koca bir ülke, bakın tek bir vaka, durmuştu o gün. Neden? Çünkü herkes biliyordu, veba gibi yayılacaktı. Bu duygular, böyle virüs gibidir.

Bir kere bile söylediklerimize ihanet etmeye başladıkça bu insanı yavaş yavaş yutar."