Zelenski AB belgelerini teslim etti: 'Gerekli bedel ödendi'
Rusya-Ukrayna savaşında dengeleri değiştirecek yeni hamle Ukrayna'dan geldi. Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a teslim etti.
Ukrayna savaşın gölgesinde Avrupa Birliği yolunda ilk adımını atarak, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.
“GEREKLİ BEDEL ÖDENDİ”
Ukrayna halkının bu süreçte gereken bedeli ödediğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şunları söyledi;
Bu devletimizin Avrupa Birliği yolunda bir etabıydı ve Avrupa Birliği'ne girişin formalite adımlardan biriydi. Her ülke böyle bir yolu geçmelidir.
Maalesef biz böylesine trajik bir zamanda bunu yaşıyoruz. Ukrayna halkı AB'nin bir parçası olarak kendilerini hissetmek için birleştiler.
Süreç bu kadar hızlı tamamlandığı için de teşekkür ederim. AB yolunda sizin desteğinize inanıyoruz. Bizim insanlarımız özgürlükleri ve bağımsızlıkları için bedel ödedi. Tekrardan teşekkürler.
8 NİSAN’DA TESLİM EDİLMİŞTİ
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 8 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptıkları ziyarette Zelenskiy'e söz konusu anketi teslim etmişti.
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