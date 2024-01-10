Zengezur Koridoru nedir? Zengezur Koridoru nerede?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, koridorun çalışmalarına bu yıl başlanacağını duyurdu. Peki, Zengezur Koridoru nedir? Zengezur Koridoru nerede?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:33
Zengezur Koridoru nedir? Zengezur Koridoru nerede?
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Azerbaycan, savaşın ardından vakit kaybetmeden, kendi topraklarından Ermenistan sınırına uzanan kara ve demir yollarının yapımına başladı. Peki, Zengezur Koridoru nedir? Zengezur Koridoru nerede?

ZENGEZUR KORİDORU NEDİR, NEREDE?

Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi[1] gereğince Azerbaycan ile eksklav parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridordur. Koridor Ermenistan topraklarında (tahminen Sünik bölgesinde) inşa edilecektir. Koridorun güvenliği Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafıza Servisi tarafından sağlanacaktır

Türkiye ve Azerbaycan'ın, Kars'ı, Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu hattı projesi de bulunuyor. İhalesi yapılan projenin çalışması yıl içerisinde başlayacak.

Bu projelerin tümü gerçekleştirildiğinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacak


Azerbaycan Zengezur Koridoru Ermenistan Kars

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