Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:54

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:54

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerine düzenlenen ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Sınavdan çıkan öğrenciler sınav sonuçlarını merak etti. Peki, Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ortak sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.