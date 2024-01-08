KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir?
Kamuya atama bekleyen binlerce aday, KPSS tercih sonuçlarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemleri için gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
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