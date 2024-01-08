KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Kamuya atama bekleyen binlerce aday, KPSS tercih sonuçlarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemleri için gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:31
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir?
Abone Ol google-news

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.


kpss 2023 kpss Tercih sonuçları ösym

İlgili Haberler

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ortak sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ortak sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

En Çok Okunan Haberler