Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 08.01.2024 - 17:31

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.