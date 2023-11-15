Zeren Ertaş'ın adı öldüğü yurdun önündeki caddeye verildi
Aydın’da 26 Ekim tarihinde Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör faciası sonra hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın adını yurdun önündeki caddeye verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla, Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör faciası sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın adını Işıklı Mahallesi’nde yaşatacak. Işıklı Mahallesi’nde bulunan yurdun önündeki caddeye Zeren Ertaş’ın adı verilecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Kısa bir süre önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren kızımızın ismini yurdun önündeki yolda yaşatacağız. Tekrar başımız sağ olsun’’ dedi.
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