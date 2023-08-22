Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin beraat kararına tepki: Katil aramızda dolaşıyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

Sazak’ın beraati tepkilere yol açarken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, kardeşi Aysun Kılınç, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nda Fidan Ataselim, davanın avukatı Ahmet Seyhan, Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan Avukat Gökçeçiçek Ayata ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Bahar Ünlüer Öztürk katıldı.

‘YANITI BAKAN VERMELİ’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Zerin Kılınç kardeşimiz geçtiğimiz yıl haziran ayında ikinci kattan atılarak öldürüldü. Şüpheli kadın ölümü durumlarıyla karşılaştığımız zaman gerçek açığa çıksın diye bir mücadele yürütüyoruz. Fakat burada hiçbir şüphe yok ve deliller çok. Bir katil aramızda dolaşıyor. 2023’ün yedi ayında 173 kadın cinayeti ve 137 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Her şey ortada olmasına rağmen neden Yılmaz Sazak beraat etti? Bu sorunun yanıtını Adalet Bakanlığı vermek zorunda” dedi.

YARGIÇA JET TERFİ!

Kılınç’ın kardeşi Aysun Kılınç ise “Biz 14 aydır Zerin Kılınç’ın mücadelesini veriyoruz. Ablam intihar etmedi, öldürüldü. Ortada birçok delil var. Buna karşın yargıç hanım delilleri

yok sayarak sanığın beraatine karar verdi. Mücadelemizde yılmadık yılmayacağız. Yargıç beraat kararı verdikten iki saat sonra terfi aldı. Siyasi müdahale olduğunu düşünüyoruz. Jet hızıyla beraat kararı verdi, jet hızıyla terfi geldi bunu da duysun herkes” diye konuştu.

Davanın avukatı Ahmet Seyhan ise “Bir ölüm olduğu zaman bu ölümü araştırmak mahkemenin yükümlülüğüdür. Mahkemenin kendi görevini yerine getirmediğini söylüyoruz. Gerekçeli karar 31 Temmuz’da geldi. Gerekçeli karar yüklenme tarihi ise 17 Temmuz. Yani bir saat içinde otuz sayfa gerekçeli karar mı yazıldı? Yoksa önceden mi hazırlanmıştı? Bu konuda açıklama bekliyoruz” şeklinde görüş belirtti.