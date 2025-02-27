Zeybek: Devletin sosyal yardımlardaki boşluğunu CHP’li belediyeler dolduruyor

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:00

‘TESADÜF DEĞİL’

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “iktidarın CHP’li belediyelerin halk nezdindeki gücünü kırmak istediğini” belirterek “CHP’nin rakibi yalnızca AKP değil. Bizim karşımızda artık devletin yönetim mekanizmalarını elinde tutan bir kısım kamu yöneticileri ve yargı mensupları var. Ama bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Halkın belediyeleri olarak halkın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Zeybek, “Son dönemde yaşanan hacizler, kreşlerin hedef alınması, belediye şirketlerinin banka hesaplarına bloke konması tesadüf değil. İktidar, sosyal yardımlara yapılan her yatırımı engelleyerek CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlamak istiyor” diye konuştu.

YETERSİZLİK VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın istatistiklerine göre sosyal yardım harcamalarının, engelli ve yaşlı aylıklarının, tüketim desteği gibi ödemelerin azaldığını belirten Zeybek, “Devletin sosyal yardımlarda bıraktığı büyük boşluğu CHP’li belediyeler doldurmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. İBB ve TBB Başkanı İmamoğlu’nun ve diğer CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı çalışmaları örnek gösteren Zeybek, “İktidarın CHP’li belediyelerin sosyal yardım politikasını engellemek yolundaki temel hedefi kreşlerimizdir. Kreşlere vurulan her darbe, aslında doğrudan kadınları, çocukları ve aileleri hedef alıyor. Kreşleri kapatma girişimi, kadınları çalışma hayatının dışına itme çabasından başka bir şey değildir” dedi.

Geçen günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Genç Akademi Bahçelievler’in açılışına katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, AKP iktidarının yetersizliğini vurgulayarak yurttaşların kendilerinden “devlet hastanesi” istediğini belirtti. Bu da merkezi iktidarın yurttaşların eksiklerini görmekte, görse dahi kapatmakta yetersiz kaldığını gösterdi.

123 KENT LOKANTASI AÇILDI

Sosyal yardımlar kapsamında, CHP’li belediyelerin açtığı Kent Lokantası sayısı 123’e ulaştı.

698 kreş ve 75 yurt yurttaşlara hizmet veriyor.

Öğrencilere kamu tarafından ücretsiz su verilmemesi, kantindeki pahalı su ücretlerine mahkûm edilmesine karşı 20 belediye, toplamda 257 su sebilini okullara yerleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında 100 bin haneye 2 bin liralık destek vereceklerini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da ramazan ayı kapsamında 210 bin aileye 2 bin 500 lira nakit desteği sağlayacaklarını duyurdu.