‘Zeydan Karalar’a özgürlük’ çağrısı

25.01.2026 04:00:00
Mehmet Aka
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Silivri’deki tutukluluğunun 200. gününde binlerce yurttaş Taş Bina önünde dayanışma çağrısı yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Silivri’deki tutukluluğu nedeniyle Adana’dan uzak kalışının 200. gününde, binlerce yurttaşın katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde dayanışma ve özgürlük birlikteliği düzenledi.

Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar konuşmasında, “Şunu bilmenizi isterim ki Silivri’yi sizlerin sevgisi ısıtıyor. Çünkü hapiste yalnız olmadığınızı hissetmek çok güçlü bir duygu. Onun tek suçu çok sevilmek ve ona kavuşmamıza az kaldığına inanıyor ve biliyorum” dedi. 

