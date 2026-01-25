‘Zeydan Karalar’a özgürlük’ çağrısı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Silivri’deki tutukluluğu nedeniyle Adana’dan uzak kalışının 200. gününde, binlerce yurttaşın katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde dayanışma ve özgürlük birlikteliği düzenledi.

Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar konuşmasında, “Şunu bilmenizi isterim ki Silivri’yi sizlerin sevgisi ısıtıyor. Çünkü hapiste yalnız olmadığınızı hissetmek çok güçlü bir duygu. Onun tek suçu çok sevilmek ve ona kavuşmamıza az kaldığına inanıyor ve biliyorum” dedi.