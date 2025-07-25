Zeydan Karalar hakkında iddialara ilişkin rapor: 'Ödemeler düzenli ve tutarlı'

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi’den görüş aldı.

T24'ün haberine göre, Beşikçi, dosyadaki HTS ve GPRS verilerini teknik olarak inceledi, mali veriler ise iki yeminli mali müşavir tarafından değerlendirildi.

Karalar’ın tutukluluğuna neden olan irtikap iddiaları, teknik ve mali bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarla değerlendirildi. Raporda, baz istasyonlarının kapsama alanlarının genişliği ve cep telefonlarının aynı anda birden fazla baz istasyonuna bağlanabilmesi nedeniyle verilerin kişiler arası mesafeyi doğru yansıtmadığı vurgulandı.

"YETERLİ VE GÜVENİLİR DEĞİL"

Beşikçi, iddialara konu olan 10-25 metre mesafelerin baz istasyonları arasındaki mesafeler olduğunu, bunun kişiler arası gerçek mesafe olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. Bu nedenle HTS ve GPRS verilerinin kişilerin aynı anda aynı yerde olduğunu ispatlamaya teknik olarak yeterli olmadığı ifade edildi.

Beşikçi, dosyada geçen kişilerin arasındaki mesafelerin 'baz istasyonu' mesafeleri olduğunu görüşünü bildirdi:

"Şüpheliler arasındaki mesafeler gibi anlaşılamayacak ölçüde ve 10 ile 25 metre aralığında gösterilen tüm mesafelerin baz istasyonu arasındaki mesafeler olduğunun anlaşıldı"

Beşikçi, HTS ve GPRS kayıtları, kişilerin aynı anda aynı yerde bulunduğunu ispatlamaya teknik olarak yeterli ve güvenilir olmadığını, hücre sektörü farkları, saat farkları ve baz kapsama alanlarının genişliği dikkate alındığında, kişilerin aynı yerde oldukları bilimsel olarak söylenemeyeceği görüşünü ifade etti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2015 tarihli kararıyla "aynı baz istasyonuna bağlanan cep telefonlarının, kişilerin bir araya geldiği anlamına gelmeyeceği"ni kesin şekilde kabul etti. Bu içtihatın ise Karalar hakkındaki iddiaların dayanağını zayıflattığı belirtildi.

ÖDEMELER DÜZENLİ VE TUTARLI

İki yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporda, Karalar’ın başkanlık dönemi öncesi ve sonrası yapılan hakediş ödemelerinde olağandışı bir artış gözlemlenmediği, ödemelerin düzenli ve tutarlı olduğu tespit edildi.