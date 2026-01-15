Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeydan Karalar'ın eniştesi hayatını kaybetti

15.01.2026 00:20:00
Silivri Cezevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eniştesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Silivri Cezevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’de en acı haberlerimden birini aldım. Canım kardeşim Songül’ün değerli eşinin vefatını duydum. Acımız büyük. Bir büyük üzüntüm de kardeşimin yanında bu acı gününde olamamak. Tuğrul çok iyi bir insandı…Allah rahmet eylesin."

İlgili Konular: #Zeydan Karalar