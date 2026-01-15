Zeydan Karalar'ın eniştesi hayatını kaybetti

Silivri Cezevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Silivri’de en acı haberlerimden birini aldım. Canım kardeşim Songül’ün değerli eşinin vefatını duydum. Acımız büyük. Bir büyük üzüntüm de kardeşimin yanında bu acı gününde olamamak. Tuğrul çok iyi bir insandı…Allah rahmet eylesin."
Canım kardeşim Songül'ün değerli eşinin vefatını duydum.
Acımız büyük. Bir büyük üzüntüm de kardeşimin yanında bu acı gününde olamamak.
Neredeyse annesiz babasız büyüdüler. Böyle bir günde yanında olamamak çok çok üzücü
