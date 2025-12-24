Zeydan Karalar'ın tutukluluğuna ilişkin avukatlarından açıklama: İtirafçıdan taslakta başka, ifadede başka söylem!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutukluluğunun 7. ayına girmek üzere. Geçtiğimiz günlerde tutukluluğunun devamına karar verilen Karalar’ın avukatları, dava sürecini Cumhuriyet’e özetleyerek son duruma yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Avukatlar, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin ardından ortaya çıkan Beşiktaş iddianamesindeki detayları anımsattı.

‘ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMIŞ’

Karalar, ilk olarak itirafçı Baki Nugay’ın “Hakedişlerinin geç verilmesi sonucunda dönemin Seyhan Belediye Başkanı olan Karalar’la görüştüğünü, Karalar’ın hakedişlerin zamanında yatması için kendisinden her ay ödeme talep etiğini” söylemesi sonucunda tutuklandı.

Bunun üzerine Karalar tarafı, belediye kayıtlarında yer alan ödeme kayıtlarını inceledi.

Avukatlar, Karalar’ın Seyhan belediye başkanı olmadan önceki süreçten başlayarak Adana Büyükşehir Belediye başkanlığına geçtiği süreye kadar ödemelerin zamanında yapıldığının görüldüğünü aktardı.

‘İDDİA DEĞİŞTİ, SAVUNMAMIZ ALINMADI’

Avukatlar, iddianamedeki dikkat çeken bir detayı da anımsattı.

İddianamede Nugay’a yönelik ödemelerin zamanında yapıldığının anlaşılması üzerine, iddia değişiklik gösterdi.

İddianamede, “Nugay’ın hakediş ödemelerini alabilmek için rüşvet verdiği iddialarına itibar edilmemiştir” ifadelerine yer verilerek, “söz konusu aylık ücretlerin ilerleyen süreçte alınacak ihalelerin sonuçları bakımından yarar sağlamak amacıyla” verildiği iddia edildi. Avukatlar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu dava hakedişle ilgili değil, iddia yeni bir varsayım ve sözde itirafçının dahi ileri sürmediği şekilde ileride ihale almaya yönelik olarak ileri sürüldü” dedi.

DOSYADA ÇELİŞKİLİ TASLAK İFADELER BULUNUYOR

Avukatlar, dava dosyasının mevcut kanıtlar kapsamında incelendiği sırada başka bir detayı fark ettiklerini de belirtti.

Dosya incelendiğinde, Baki Nugay isimli kişinin ifadesinin altında iki tane daha taslak ifade bulunduğu görüldü. Söz konusu ifadelerin, birbirleriyle çelişen cümleler içerdiği anlaşıldı. Nugay, söz konusu taslak ifadelerin birinde kendisinin belediye işçisi Özcan Zenger ile görüştüğünü, Zenger’in kendisinden para istediğini ileri sürdü.

İddianamede ve ikinci taslak ifadesinde yer alan söylemlerinde ise, dönemin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la bizzat görüştüğünü, Karalar’ın kendisinden para istediğini iddia etti.

Avukatlar, “Biz bunların kim tarafından niye hazırlandığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz, bu kişinin kendi taslakları olduğu. Bu taslaklar itirafçı beyanının içeriğinden de farklı. Bu tür taslakların olması dava dosyasının içerisinde olması çok da olağan değil. Bir yetkilinin çıkıp neden orada olduğunu açıklaması lazım” değerlendirmesini yaptı.

AYM’YE BAŞVURU YAPILDI

Avukatlar, tutukluluğa yönelik itirazların ‘hukuka aykırı şekilde, sudan sebeplerle, basmakalıp ifadelerle’ reddedildiğini söyleyerek “Herkes yargılanabilir tabii ki bunda bir behis yok. Ama tutukluluk hassas bir konu. Tutukluluğa karar verebilmek için ya kaçma şüphesi olmalı, ya da delilleri etkileme şüphesi olmalı ki bunun için de somut delil lazım. Zaten bu dosyada iddiaya esas tüm deliller toplanmış” değerlendirmesini yaptı.

Tutukluluk durumuna yönelik Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapıldığı, sürecin işlediği de aktarıldı.

‘2 KİŞİNİN HTS KAYITLARI DOSYADA YOK’

Soruşturmanın başından bu yana Karalar’a ait bir HTS trafiği, baz kaydı gibi iddiaların olmadığını söyleyen avukatlar, “İddia, belediyenin bir çalışanının telefon kayıtlarıyla ilgili. Ancak soruşturma sırasında bize başka kişilerin 4 adet telefon kayıtlarını sormuşlardı. Tabii biz bu kayıtları alıp incelemek istedik. İncelediğimizde bu 4 kişiden 2’sinin HTS kayıtlarının dosya içerisinde olmadığını fark ettik. Mahkemeye bugüne kadar 3 kez dilekçe yazıp bize ibraz edilmesini istedik. O kayıtları hâlâ bize vermediler” ifadelerini kullandı.

Karalar’ın tutukluluğuna devam kararı noktasında “Dosyada Karalar ile ilgili tape kaydı yok, bilirkişi raporu yok, MASAK raporu yok, Karalar ile ilgili ve aleyhe HTS kaydı da yok” söylemlerini yineleyerek, “Biz Zeydan beyin beraat edeceğine inanıyoruz. Kamuoyunda da her fikirden insanlar onun suçsuzluğuna inanıyor. Adalete inancımız sürüyor. Doğru kararın verileceğine inanıyor, sabırla bekliyoruz” dedi.