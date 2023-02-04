Zeynep Oral, Efeler'de okurlarıyla buluşacak

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:04

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:04

Efeler Belediyesi, Efeler halkını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla hayata geçirildiği “Yazarlar Efeler’de Buluşuyor” etkinliğinin yeni konuğu Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve yazar Zeynep Oral olacak. Araştırma, biyografi, deneme ve öykü alanlarında önemli eserlere imza atan Oral, 6 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’de Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda, yurttaşlarla buluşacak.

Efeler halkını programa davet eden Başkan Atay, “Kültür ve sanat ruhumuzu besler. Ruhu doymayan toplumlar, eksik kalır. Vatandaşlarımızın her alanda doyuma ulaşmasını ve entelektüel seviyesinin artmasını önemsiyoruz. Efeler’in dört bir yanını Kitap Kafelerle çevirmekle yetinmiyoruz. Kitap Kafelerde okuduğunuz kitapların yazarları ile sizleri buluşturuyoruz. Sayın Zeynep Oral’ı kentimizde misafir edecek olmaktan mutluyuz. Sizleri de programa davet ediyorum” dedi.