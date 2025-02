Zeyrek: Manisa'mız artık bir adım daha öteye gidecek

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:05

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:05

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin halkın belediye hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişimini sağlayacak 12 teknoloji projesi tanıtıldı.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'da yalnızca bir yönetimi değil, halktan ve kentin beklentilerinden uzak bir zihniyeti de değiştirdiklerini belirterek "Manisa Büyükşehir Belediyesinin iş yapma biçimini, halka bakış açısını ve hizmet anlayışını yeniden şekillendirdik. Belediyeciliği, yalnızca rutin işleri yürüten bir mekanizma olarak dışında halkın gerçek ihtiyaçlarını gözeten, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, katılımcılığı esas alan, adil bir hizmet anlayışını önceleyen bir haline getirdik. Bu sadece bir değişim değil, aynı zamanda bir dönüşümdür. İşte biz, tam da bu dönüşümü hayata geçirmek için, halkımızın emaneti olan bu koltuğa oturduk" dedi.

Geride kalan 10 aylık sürede, yönetim tarzını, halka yaklaşımı, hizmete bakışı yeniden şekillendirerek, Manisa’nın ihtiyaçlarına odaklanan yeni bir yol haritası belirlediklerini belirten Zeyrek, "Eğitimden sağlığa, kültür sanattan güvenliğe, ulaşımdan afet iletişimine, toplumsal yaşamın her alanına dokunan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan çalışmalarımız, projeleriz ve yatırımlarımızla; halkımızdan aldığımız krediyi halkımızın lehine çeviriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız bu hızlı değişim çağında, şehirlerin de bu değişime ayak uydurması, yurttaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini artıracak çözümler üretmesi kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Biz de bu bilinçle hareket ettik ve Manisa’mızı dijital dönüşümün öncüsü yapmak için 10 ay önce ekibimizle birlikte yola çıktık. Hayata geçireceğimiz projeleri kendi öz kaynaklarımızla, kendi ekiplerimizle gerçekleştirdik. Halkımızın ihtiyacı, onların hayatını kolaylaştıran günlük gördüğümüz sorunları çözmek için projeler hazırladık" ifadelerini kullandı.

"MANİSALI HER ŞEYİN EN GÜZELLİĞİNİ HAK EDİYOR"

12 teknoloji projesini tanıtarak sözlerini sürdüren Zeyrek, şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi sadece altyapı hizmeti denildiğinde yol, su, kanalizasyonun yanında dijital altyapısını da oluşturabilir bir belediye haline geldi. İnanın ki yaklaşık 10 ay önce geldiğimizde bunlarla ilgili maalesef hiçbir çalışma yoktu. Keşke isterdik ki bir alt yapısı olsaydı biz de üzerine devam etseydik. Ama 10 ayda arkadaşlarım çok gayretli çalıştılar. 10 ay içerisinde bu 12 tane projeyle biz artık Manisalı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran bir kurum haline geldik. Bunların devamı da gelecek. Sadece 10 ayda gibi bir sürede biz bunları yaptık. 5 yıl içerisinde sizlerin de sorunlarını dinleyerek daha bir çok uygulamayla Manisalı vatandaşlarımın hizmetinde olacağız. Çünkü ben şunu biliyorum ki Manisa'da yaşayan 1,5 milyon kişi biz gerçekten çok büyük bir aileyiz. Onların her ferdi benim canımdır. Onların her ferdi benim birer tane aile bireyimdir. Ben biliyorum ki Manisa'da 1,5 milyon kişi her şeyin en iyisini, en güzelliğini hak ediyor ve onlara bu hizmeti sunmak için de Manisa Büyükşehir Belediye'mizin yedi bin tane personeli aynı aile birliği ve bütünlüğü içerisinde tüm gün Manisalı hemşirelerim için çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek."

"KULLANDIKÇA HAYATIMIZ KOLAYLAŞACAK"

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen uygulamaların Apple Store veya Google Play üzerinden indirilebileceğini de dile getiren Zeyrek, "Lütfen bunların hepsini indirin. İndirip kullanın ki ne kadar hayatınızı kolaylaştırdığını sizler de görün. Kullanın ki eşiniz, dostunuz ve çevrenizdeki herkes bu uygulamaları kullanmaya başlasın ve devam etsin. Çünkü kullandıkça bizim hayatımız kolaylaşacak. Kullandıkça Manisa'mız artık bir adım daha öteye gidecek. Bir adım daha önce gitmesi için hepinizden gelen bu sorunları bizim bilmemiz gerekiyor ki çözümlere hep birlikte ulaştıralım" dedi.

Başkan Zeyrek, kentin dijital dönüşümüne yön vermesi hedeflenen projeleri de tanıttı.

ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARACAK UYGULAMA: MANİSA İÇİN ACİL

Lansmanın en dikkat çeken projelerinden biri, doğal afetler ve acil durumlar için geliştirilen “Manisa İçin Acil” uygulaması oldu. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Zeyrek, Manisa'nın da yüksek riskli bölgelerden biri olduğunu belirterek, afet anlarında hızla müdahale edebilmek için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Manisa İçin Acil, kullanıcıların tek dokunuşla konumlarını yetkililere iletmelerini sağlarken, “Enkaz Altındayım” özelliği sayesinde enkaz altında kalan vatandaşların noktasal tespiti yapılabiliyor. Bluetooth destekli sinyal teknolojisi ile 2 metre çapındaki alandaki kişinin tam konumu belirlenerek arama kurtarma ekiplerine en hızlı şekilde yönlendirme yapılıyor. Afet anında telefonunuza erişemediğiniz noktalarda “Beni Bul” sesli komutuyla uygulama yetkililere konumunuzu gönderiyor. Ayrıca “Ailene Bildir” seçeneği ile kullanıcılar, önceden belirledikleri yakınlarına konum bilgilerini gönderebiliyor. Orman yangınları ve diğer acil durumlar için de etkin bir çözüm sunan uygulama, kullanıcıların tek bir fotoğrafla ihbarda bulunmasını sağlıyor. Ayrıca, güvenli toplanma alanlarının harita üzerinden görüntülenmesini ve yol tarifinin alınmasını mümkün kılıyor.

TOPLU TAŞIMA VE TRAFİKTE DİJİTAL DÖNEM

Manisa’nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi ulaşımı daha pratik hale getirmek amacıyla geliştirilen “Manisa İçin Ulaşım” uygulaması da tanıtıldı. Uygulama sayesinde vatandaşlar, otobüs duraklarının konumlarını, hat bilgilerini ve sefer saatlerini anlık olarak takip edebilecek. Canlı trafik yoğunluğu bilgisi sunan sistem, alternatif güzergâh önerileriyle kullanıcıların zaman kaybetmesini önleyecek. Kapalı yol veya kaza bilgilerini tek bir fotoğrafla diğer kullanıcılarla paylaşma imkanı sunan uygulama, otobüslerin doluluk oranlarını göstererek yolcuların en uygun aracı seçmesini de sağlıyor. Otobüs plaka takibi sayesinde ebeveynler, çocuklarının bindiği otobüsleri takip edebilecek ve varış noktalarına ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol edebilecek.

Durağa ve otobüslere yerleştirilen QR kodlarla entegre çalışan Manisa İçin QR özelliği sayesinde de vatandaşlar, akıllı telefonlarıyla QR kodu tarayarak, bekledikleri otobüsün kaç dakika içinde geleceğini görebilecek ve talep ile önerilerini iletebilecek.

ÇİFTÇİYE DİJİTAL DESTEK MANİSA İÇİN TARIM

Tarımın başkenti Manisa’da, çiftçilere yönelik “Manisa İçin Tarım” platformu da hayata geçirildi. Çiftçilerin artık kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, uygulamanın çiftçilere don, dolu vb. iklim riski uyarıları, zirai hastalık takibi, ekim ve gübreleme zamanlaması gibi kritik bilgiler sunacağını belirtti. Ayrıca, çiftçilere gerekli uyarı mesajları iletilecek, desteklemeler için talepler alınacak, çiftçi kayıt sistemi oluşturulacak, ürün çeşitliliği, üretici sayısı ve desteklemelerin ilçelere göre dağılımı takip edilecek. Platformda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiler için yapacağı desteklere başvuru da yapılabilecek. Yapay zeka destekli tarım asistanı ile üreticiler, tarlalarına ilişkin toprak analizleri, su durumu ve ekilebilir alanlar hakkında detaylı verilere erişebilecek. Ayrıca, hal fiyatları ve akaryakıt fiyatları gibi ekonomik göstergeler de sistem üzerinden çiftçilere sunulacak.

NİOBE, MANİSA İÇİN YAPAY ZEKA

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, yapay zeka destekli şehir yönetimi ile kentteki güvenliği ve yaşam kalitesini artıracak “Niobe Manisa İçin Yapay Zeka” sistemi de hayata geçirilecek. Kent genelindeki sensörler ve akıllı kameralardan verileri alacak sistem, afetlerin erken tespiti, yol güvenliği, yangın ihbarı, toplu taşıma yönetimi ve çevre denetimi gibi birçok alanda etkin çözümler sunacak. Yeni sistem, deprem, sel ve heyelan gibi afetleri, yangınları da sensörler ve kameralarla önceden tespit ederek yetkilileri uyaracak. Ayrıca, çukur ve yol çökmesi gibi sorunları, belediye araçlarına entegre edilecek sensörler aracılığıyla otomatik olarak belirleyerek ekiplerin hızla müdahale etmesini sağlayacak. Başkan Ferdi Zeyrek, sistemin Manisa’yı daha güvenli, temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Niobe Manisa İçin Yapay Zeka projesi, akıllı şehircilik alanında Türkiye’ye örnek olacak ve şehir yönetiminde yeni bir dönemi başlatacak” dedi.

ALZHEİMER HASTALARI İÇİN BEN BURADAYIM PROJESİ

Sağlık alanında sunulan yeniliklerden biri de “Ben Buradayım” uygulaması oldu. Özellikle Alzheimer hastaları için tasarlanan proje kapsamında, hastalara verilen akıllı takip cihazları sayesinde, kaybolma riski olan bireylerin konumu anlık olarak takip edilebilecek. Cihazda bulunan QR kod özelliği sayesinde, kaybolan bireylerin kolayca yakınlarına ulaştırılması da sağlanacak.

ÜZÜM SÜPER APP İLE BELEDİYE HİZMETLERİ TEK PLATFORMDA

Büyükşehir Belediyesi, tüm belediye hizmetlerini ve şehirle ilgili önemli bilgileri tek bir çatı altında toplayan “Üzüm Süper App”i de tanıttı. Yapay zeka destekli asistanı ile bu uygulama, vatandaşlara belediye işlemlerini hızla gerçekleştirme, sosyal yardımlara erişme, şikayet bildirme ve şehirdeki güncel gelişmeleri takip etme imkanı sunacak. "Sokağımda Ne Var?" özelliği sayesinde vatandaşlar elektrik kesintileri, altyapı çalışmaları ve çevredeki önemli noktalar hakkında anlık bildirimler alabilecek. Senin İçin modülü, Askıda Fatura ve İmece Manisa gibi sosyal yardım projeleriyle bağışçıları ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getirerek güçlü bir dayanışma ağı oluşturacak. Halkı belediye ile doğrudan iletişim kurmasını sağlayan Çözmer, şikayet ve taleplerin hızlıca iletilmesini mümkün kılarken Şanslı Patiler Platformu, barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesini teşvik edecek ve kaybolan evcil hayvanlar için de ihbar sistemi sunacak.

Belediye işlemlerini dijital ortama taşıyan E-Belediye, kullanıcıların ruhsat başvurularını yapmasını, fatura ödemelerini gerçekleştirmesini ve resmi evrak işlemlerini online tamamlamasını sağlayacak. Kadın girişimcileri ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla geliştirilen “Manisa Çarşım” uygulaması da ev hanımları ve küçük üreticiler, el emeği ürünlerini komisyon ödemeden doğrudan alıcılarla buluşturabilecek. Turizm alanında da büyük kolaylık sağlayan Visit Manisa ile şehirdeki kültürel etkinlikler, restoranlar, gezilecek yerler ve turistik aktiviteler hakkında detaylı bilgi vererek kullanıcıların planlamalarını daha verimli yapmasını sağlayacak.

ALTYAPI YÖNETİMİ DİJİTALLEŞİYOR AYBİS SİSTEMİ HAYATA GEÇTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarını daha düzenli ve verimli hale getirmek için Altyapı Yöneticisi Bilgi Sistemi (AYBİS) projesini de devreye aldı. Sistem sayesinde, kazılar koordineli şekilde yürütülecek, gereksiz kazıların önüne geçilecek ve vatandaşlar çalışmalar hakkında anlık bilgilendirilecek. Başkan Ferdi Zeyrek, “AYBİS ile yolların sürekli kazılıp tekrar kapatılmasını engelleyeceğiz, vatandaşlarımız kazı süreçlerini anlık takip edebilecek. Üç yıl boyunca aynı bölgede tekrar kazı yapılmasını önleyen sistem, kazı ruhsatlarını dijital ortamda yöneterek belediye hizmetlerini hızlandıracak” dedi.

MANİSA.NET, MANİSA İÇİN İNTERNET

Lansmanda açıklanan projelerden biri de “Manisa.Net” projesi oldu. Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin internet erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan proje kapsamında, 76 mahalle ve köyde ücretsiz internet noktaları kuruldu. Ayrıca afet durumları için 17 ilçede toplanma alanlarında ve parklarda, afet anında ihtiyaç olabilecek 64 noktada kesintisiz hizmet verebilecek internet sistemi kuruldu. Ayrıca, toplamda 139 lisenin çevresini de kapsayan 209 cadde, sokak ve meydanda vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği ücretsiz internet noktaları için çalışmalar başlatıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin dijital hizmetleri önümüzdeki dönemlerde de sürecek. Vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla Kurumsal WhatsApp platformu da kısa süre içinde hayata geçirilecek. Bu yeni hizmet, vatandaşların belediye ile doğrudan iletişime geçmesine, taleplerini iletmesine ve ihtiyaç duydukları bilgilere anında ulaşmasına olanak tanıyacak.

"ÇOCUĞUM GÜVENDE" UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanal dünyada güvenle gezinmelerini sağlamak amacıyla gelecek dönemde ailelere yönelik kapsamlı bir destek programı başlatmayı planlıyor. İnternetin sunduğu fırsatlar kadar getirdiği risklere karşı çocukların korunması için bilinçlendirme çalışmaları düzenlenecek ve ebeveynlere rehberlik ile eğitimler sunulacak.