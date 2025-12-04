Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeytin bahçesinde sırtından bıçaklanmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti!

4.12.2025 09:52:00
DHA
Bursa'da zeytin bahçesinde tartıştığı kişi tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Murat Z., tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda 11 gün önce bıçaklı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; Arif Ş. ile Murat Z., zeytin bahçesinde tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Arif Ş., Murat Z.’yi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Murat Z., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Murat Z., doktorların çabalarına rağmen 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olaydan sonra yakalanarak, gözaltına alınan şüpheli Arif Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #Bursa #bıçaklı saldırı #zeytinlik

