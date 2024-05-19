Zeytin Çiçeği Festivali başladı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:06

Güncelleme: 19.05.2024 - 12:06

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Çiftlik ve Kızılağaç Mahalle Muhtarlığı iş birliği ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali’nin ikincisi kapılarını açtı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Kızılağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Kızılağaç, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, Bodrumlu vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler katıldığı festival saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

“ZEYTİNLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLECEĞİZ”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un, kültürün, turizmin, doğanın ve tarihin iç içe harmanlandığı çok şanslı bir coğrafya olduğunu ifade ederek, “Bu bölgede bize öğretilen kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için her türlü festivali, organizasyonu ve etkinliği yapmaya devam ediyoruz. Bölgemizde zeytinin sosyokültürel bir önemi olmasının yanı sıra ekonomik değeri de var. Bu ekonomik değerin kıymetini bilerek zeytinlerimizi, zeytin bahçelerimizi ve tarlalarımızı yaşatacağız. Üreticimize verdiğimiz değeri katbekat artırarak devam edeceğiz. Yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturup onları bu güzel festivallerde bir araya getireceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin halk oyunu gösterisi ve çeşitli yarışmalarla devam eden festivalde, protokol üyeleri stantları tek tek gezerek ürünleri incelediler ve alışveriş yaptılar.

Zeytin Çiçeği Festivali, 19 Mayıs Pazar akşamına kadar Bodrum Belediyesi Yalı Kafe’de devam edecek.