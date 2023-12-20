Zeytin hırsızları jandarma tarafından suçüstü yakalandı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Şüpheli 3 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Emenler mevkiinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.B., A.B., G.D., G.B. ve N.T. isimli şüpheliler çetin tarlasında zeytin çalarken suçüstü yakalandılar.
Şüpheli şahıslardan E.B, G.B. ve N.T. isimli şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbirleri verilerek serbest bırakıldı.
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