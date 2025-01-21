Zeytin işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, zeytin toplamaya giden işçilerin olduğu araç uçuruma yuvarlanırken, kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

Zeytin işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:06

Kaza, sabah saatlerinde Bekirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İbrahim Aztepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan diğer 4 yaralıyı da Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve yurttaşlar çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #nazilli #işçiler

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