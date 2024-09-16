Mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocuğu çadırda ölü bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde soğan tarlasında çadırda kalan mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç., hareketsiz bulundu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlenen ve ölümü şüpheli bulunan çocuğun cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocuğu çadırda ölü bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:18

Karapınar Mahallesi’ndeki bir soğan tarlasında, sabah saatlerinde tarlada çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç.'yi çadırda hareketsiz gördü.

Aile çocuklarını kendi araçlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yusuf Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorların ölümün şüpheli olarak değerlendirmesi nedeniyle Yusuf Ç.’nin cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #konya

İlgili Haberler

Konya'da gizemli olay: Çoban, yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

Konya'da gizemli olay: Çoban, yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu
Konyaspor, Samsunspor'u Pedrinho ile geçti!

Konyaspor, Samsunspor'u Pedrinho ile geçti!
Konya'da 2 yaşındaki bebek ölü bulundu!

Konya'da 2 yaşındaki bebek ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler