Mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocuğu çadırda ölü bulundu
Konya’nın Kulu ilçesinde soğan tarlasında çadırda kalan mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç., hareketsiz bulundu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlenen ve ölümü şüpheli bulunan çocuğun cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Karapınar Mahallesi’ndeki bir soğan tarlasında, sabah saatlerinde tarlada çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki çocukları Yusuf Ç.'yi çadırda hareketsiz gördü.
Aile çocuklarını kendi araçlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yusuf Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorların ölümün şüpheli olarak değerlendirmesi nedeniyle Yusuf Ç.’nin cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #konya
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