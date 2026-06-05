Zeytinburnu'nda 10 saatlik planlı su kesintisi: 4 mahalleye su verilemeyecek

Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde yürütülecek olan deplase bağlantı çalışmaları dolayısıyla su kesintisi yapılacak. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 10.00 ile 20.00 arasında 10 saat boyunca bölgedeki 4 mahalleye su akışı sağlanamayacak.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Çalışmalar esnasında Zeytinburnu ilçesinde su alamayacak bölgeler şu şekilde duyuruldu:

"Seyitnizam Mahallesi, Telsiz Mahallesi, Beştelsiz Mahallesi, Merkezefendi Mahallesi."

Yetkililer, mağduriyet yaşamamaları için kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşlara gerekli önlemleri almaları uyarısında bulundu.