Zeytinburnu'nda iki aile arasındaki silahlı kavgada gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

31 Mart 2022 Perşembe, 11:59

Beştelsiz Mahallesi 5. Sokak'ta, 29 Mart Salı günü, boşanma aşamasındaki Ramazan S. ile Evin S'nin aileleri arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesinde "kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Ramazan S. kavga ettiği tarafın eşinin ailesi olduğunu, aralarında anlaşmazlıklar olduğu için eşinin babası Hüseyin B'nin konuşmak için kendisini aradığını ve telefonda kendisine "Erkeksen gel, Batman'dan geldik, seni öldüreceğiz." dediğini öne sürdü.

Polisi aradığını anlatan şüpheli Ramazan S, ifadesinde şunları anlattı:

"Sonrasında beni tekrar arayarak Mithatpaşa'ya gelmemi istediler. Ben de karşı tarafın beni çağırdığı yere kardeşlerim İsmail ve Abdulkadir ile gittim. Gittiğimizde karşı taraftan Azad ve Veysel bana saldırdılar. Benim elimde sopa vardı. Ben de karşılık verdim. Bunun üzerine yanımdan ayrılıp arabaya doğru gittiler. Ben de peşlerinden gittim. Bu sırada İsmail S, Abdulkadir S, Hasan S. ve Muhammed Nesim S. de yanıma geldi. Bunu gören ve arabada bulunan Hüseyin B. silah çekerek babama ateş etti. Bu sırada araçtan inen Yakup B'de de silah vardı. Ayrıca Azad da araçtan silah almıştı. Bu şahıslar da babama ateş etti. Ben Hüseyin B'nin elindeki silahı düşürdüm. Silahı alıp ona doğrulttum ve tetiğe bastım. Ancak silahın ateş alıp almadığını hatırlamıyorum. Bu sırada kardeşim İsmail elimdeki silahı alarak polise teslim etti. Bizde silah yoktu. Olaylar olurken bizimkiler de sopalarla karşı tarafa vurmaktaydı."

ŞÜPHELİLER ÜZERLERİNE ATILI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Müşteki şüphelilerden Azad B. de Ramazan S'nin kız kardeşi ile evli olduğunu, aralarında anlaşmazlık bulunduğunu ve olay günü Ramazan S'nin kız kardeşine küfür ettiğini öne sürdü.

Konuşmak için Ramazan S'yi aradığını ve arabaya tedbir amacıyla sopa koyduğunu anlatan Azad B, "Ramazan'ın olay yerine kalabalık şekilde ellerinde sopalarla geldiğini gördüm. Onlardaki sopaları görünce biz de arabamızdaki sopaları çıkardık. Yanımıza gelince Ramazan beni yakamdan tuttu. Ben de bunun üzerine sopa ile vurdum. Ben sonra aldığım darbelerin etkisi ile kendimden geçmişim. Babam ile amcam Yakup, çay ocağında oturuyorlardı. Olayı görünce onlar da sopalarla müdahale etti. Ben kendime gelince ayağa kalktım Hasan S'nin silah çektiğini gördüm. Kardeşim Veysel'i kasık bölgesinden vurdu. Yakup amcamı da vurdular ama kimin vurduğunu görmedim. Bizde silah yoktu." ifadesini kullandı.

Müşteki şüphelilerden Hüseyin B. de olay günü Ramazan S'yi konuşmak için aradığını ancak telefonuna çıkmadığını belirterek, "Sonrasında oğlum Azad, Ramazan'ı aramış, buluşmak için randevulaşmışlar. Olay yerine gittiğimizde ben, Yakup ve Muhammed kahvede oturduk. Karşı taraftan Azad ve Veysel'e saldırdılar. Ben karşılarına çıktım, bana da saldırdılar. Sonra ben bayıldım, düştüm. Sonrasında neler olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerine yer verdi.

Diğer müşteki şüpheliler de üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Hakimlik, 7 şüphelinin "kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

