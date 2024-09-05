Zeytinburnu'nda kopyaladığı anahtarla akrabasının evini soydu

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu M.N.A. (26) akrabasının evinin anahtarını kopyalayıp, evden 1 kilo 100 gram altın ve 950 dolar çaldı.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 12:50
Zeytinburnu'nda kopyaladığı anahtarla akrabasının evini soydu
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Olay, 2 Eylül Pazartesi günü Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre yabancı uyruklu M.N.A. geçtiğimiz haftalarda akrabasının evine misafirliğe giderek evin yedek anahtarını çaldı.

M.N.A. çaldığı anahtarı kopyalayıp asıl anahtarı eve bıraktı. Daha sonra gözlem yapan şüpheli akrabalarının misafirliğe gittiği gün tanınmamak için kafasına kask takıp eve girdi.

M.N.A. girdiği evden 1 kilo 100 gram altın ile 950 dolar para çalıp kaçtı. Eve döndüklerinde eşyalarının olmadığını fark eden aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı. Şüpheli M.N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Zeytinburnu #hırsızlık

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