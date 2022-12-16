Zeytinburnu'nda kuryenin taşıdığı 150 bin Euro yola saçıldı
Zeytinburnu'nda döviz taşıyan motosikletli kurye, 150 bin Euro'yu yola düşürdü. Kurye trafiği kesip yola saçılan paraları toplamaya çalışırken sürücüler de ona yardım etti. Paranın bir bölümünün kayıp olduğunu söyleyen kurye, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum" dedi.
Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya dün 150 bin Euro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti. Kurye Coşkun, saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu Euro ile yola saçıldı. Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgârın da etkisiyle saçıldı.
Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti. Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Euro'nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
"KAYIP PARA 85 BİN EURO"
Olayı anlatan Ünal Coşkun, "Montum rüzgârla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik durunca birçok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi" dedi.
Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin Euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım" dedi.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- 12 gün sonra tutuklandılar!
- Demirtaş'tan İmamoğlu'na mesaj: 'Yine de geç değil...'
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu