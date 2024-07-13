Zeytinburnu'nda tekel bayisinin asma tavanı çöktü, faciadan dönüldü: 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir tekel bayinin asma tavanı çöktü. İçeride bulunan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şahıslardan biri hafif şekilde yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 08:56
Zeytinburnu'nda tekel bayisinin asma tavanı çöktü, faciadan dönüldü: 1 yaralı
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Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85. Sokak’ta bulunan bir tekel bayisinde, dün saat 21.45 sıralarında yüklenen malların fazla ağırlık yapması sonucu tekel bayinin asma tavanında çökme meydana geldi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Çökme anında içeride bulunan 2 kişi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şahıslardan biri yara almadan kurtulurken, bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çökme nedeniyle malların kaldırıma ve yola saçıldığı görüldü. 

Asma tavana fazla malzeme yüklenildiğini söyleyen Hüseyin Yavuz isimli vatandaş, ”Olay gerçekleştiğinde ben burada oturuyordum. Bir anda tavan çöktü. Bildiğim kadarıyla sonradan yapılmış tavan, fazla bir yük yüklenince de çökmüş. İçerideki iki arkadaşımızı kurtardık. Bir arkadaşımız da ufak sıyrık vardı, müdahale edildi ambulansla götürüldü. Büyük bir faciadan dönüldü. En azından can kaybı yada büyük bir yaralanma olmadı” dedi.


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