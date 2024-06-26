Caddebostan'da restoranın asma tavanı çöktü: 1 kişi yaralandı

Kadıköy’de bir apartmanın giriş katında bulunan restoranın asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:09
Caddebostan'da restoranın asma tavanı çöktü: 1 kişi yaralandı
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Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Pasajı sokakta bulunan bir binanın giriş katında bulunan restoranda içeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çöken asma tavanın parçalarından dolayı yaralananların tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Bir kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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