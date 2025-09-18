Zeytinler taşındı ama asıl tehlike yolda: Yeni kamulaştırmalar geliyor

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerini işleten YK Enerji, 151 zeytin ağacını taşıdı. Bu taşınan zeytin ağaçlarının daha önce kamulaştırılan alanda yer alan zeytin ağaçları olduğu bildirildi. Bu ağaçlar kömür çıkarma işlemi tamamlanan yerlere taşındı. Temmuzda Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa değişikliği kapsamında ise önümüzdeki günlerde çok sayıda “kamulaştırma” kararları çıkarılacak. Henüz bu kararlar çıkmadı. Düzenlemeden 50’nin üzerinde mahallenin etkilenmesi bekleniyor.

Bu mahallelerde yaşayan köylüler, endişeyle zeytinlikleri hakkında ne karar verileceğini bekliyor. Yasanın doğrudan koordinat vererek belirttiği bölge Milas’taki kaliteli zeytin yağının elde edildiği ağaçların da yer aldığı bir bölge. İktidar, düzenlemeden 50 bin civarında ağacın etkileneceğini açıklamıştı.

Bölgeden, düşük asit oranına sahip zeytinyağı elde ediliyor. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı ile hayvancılık bölgedeki köylülerin de en önemli geçim kaynağı. Tarlalar ve zeytinlikler kamulaştırıldığında, bölgedeki köylülerin geçinebilmek için ne zeytincilik, ne de hayvancılık yapabilecekleri bir alan kalmayacak.

BODRUM’UN SUYU

Bu arada çevredeki köylere su sağlayan kaynaklar da maden sahası olarak belirlenen bölgede yer alıyor. Yine Bodrum’a su sağlayan ana kaynaklardan birisi de Akbelen’in çok yakınında bulunuyor. Bu kaynak kesildiğinde Bodrum’a yeterli su sağlanamayacağına dikkat çekiliyor.

‘SÖZCÜ’ MUHTAR

YK Enerji, maden sahalarının bulunduğu bölgedeki muhtarlardan “Danışma Kurulu” oluşturdu. Maden sahasının hemen yanında yer alan Karacaağaç Mahallesi’nin Muhtarı Dursun Uysal, “YK Enerji Muhtarlar Danışma Kurulu Sözcüsü” olduğunu söyledi. Sorularımızı yanıtlayan Uysal, yeni taşınan 151 zeytinin Ekizköy’den maden sahasında rehabilite edilen yerlere taşındığını söyledi. Yaklaşık 1 ay önce Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’nın zeytini taşıyarak deneme yaptığını belirten Uysal, “Biz de yerinde inceledik. Halen yeşil duruyor. Sürgün var. Bu denemeden sonra zeytinler kömür çıkarılıp, rehabilite edilen yerlere taşındı” dedi.

DAHA ÖNCE KAMULAŞTIRILMIŞTI

Uysal, şu anda taşınan zeytinlerin daha önce kamulaştırılan yerlerde bulunan ağaçlar olduğunu söyledi.

MÜLKİYET EÜAŞ’TA

Zeytinlerin yeni taşındıkları yerlerin mülkiyetinin Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait olduğunu anlatan Uysal, “Bu zeytinleri, isteyen köylülere vereceğiz. İsteyen var mı diye de soruyoruz. Ekizköy’e de sorduk. Onlar zeytinlerin sökülmesine karşı olduklarını söylediler, kabul etmediler. Bundan sonra kamulaştırılacak yerlerde de önce köylüye ‘zeytini taşımak istediğin kendi arazin var mı’ diye soracağız. Kendi istediği arazi varsa oraya taşıyacağız. İki yıl bakımını biz üstleneceğiz. Kendi arazisi yoksa da EÜAŞ’a ait rehabilite edilen yerlere taşıyacağız” dedi.

Uysal, insanların zeytinleri gideceği için üzüldüklerini anlatırken, “Biz de üzülüyoruz. Ancak maden de bizim için önemli. Biz ikisini de bir arada yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.