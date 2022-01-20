Zeytinli Rock Festivali bu yıl Burhaniye’de yapılacak

20 Ocak 2022 Perşembe, 12:47

Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan "Zeytinli Rock Festivali"nin yeni ev sahibi Burhaniye olarak belirlendi.

Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve DENETKO ile ORJAN sahil sitelerinin arasında denize sıfır olarak yer alan 65 bin m2 alanda yapılacak festival için ihale yapıldı. Burhaniye Belediyesi encümeni huzurunda 29.12.2021 yılında yapılan ihalede Milyon Yapım Organizasyon 7 yıllık ihaleyi kazandı. Festival alanı, konserlerin yanı sıra çadır ve karavan kamp, yüzme havuzu ve Aqua Park olarak da hizmet verecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Zeytinli Rock Festivali"ni düzenleyen Milyon Yapım Organizasyon Firması yetkilisi Umut Kuzey’in bundan sonra Rock Festivalini Burhaniye’de düzenleyeceğini söylediğini belirterek, festivalin Burhaniye’ye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Deveciler, “Türkiye’nin önemli bir organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyon Burhaniye’ye önemli bir marka değeri kazandıracak. İlçemiz Türkiye’ye sesini her alanda duyurmaya devam ediyor” dedi.