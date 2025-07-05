Zeytinlikler için nöbetteler, teklifte belirsizlik sürüyor: Köylüler geceyi parkta geçirdi

İktidar, tepkilere karşın Muğla Yatağan ve Milas’taki zeytinlikleri madenciliğe açmakta kararlı. Teklif önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Muhalefetin sert tepki gösterdiği teklifin görüşmelerine önümüzdeki hafta salı günü devam edilecek.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, madenlerin siyasi bağlantılarına dikkat çekerek “3 milletvekiliniz doğrudan madenlerle ilgilidir, maden ocakları var ve bu yasa doğrudan doğruya onlara menfaat kazandırıyor, bunu kabul edin. Altında imzaları var. Somut söylüyorum, isimlerini burada söylemeyeceğim, siz de biliyorsunuz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bu Parlamento kamu yararı olmayan ve anayasaya aykırı olan hiçbir teklifi görüşmemelidir. Açıkça, anayasanın koruduğu kamu yararına, çevre sağlığına, tarıma aykırı olarak bu yasa karşımızdadır” diye konuştu.

Meclis’te görüşmeler sürerken Milas’tan gelen köylüler ise TBMM’nin yakınındaki Cemal Süreya Parkı’nda nöbete başladı. Köylüler geceyi de yerlere serdikleri örtülerin üzerinde geçirdi. Çevredeki evlerde oturanlar köylülere yardımcı oldu. Sabah açıklama yapan köylüler, “Bizim için gün aydın değil. Ölsek de donsak da bu yoldan vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

TEKLİFTE NETLİK YOK

Bu arada AKP Grup Başkanı Abdullah Güler önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, “Kanun teklifinde adalar, paftalar, hepsi belli. O bölgeye taşınacak” dedi. Buna karşın teklifte zeytinlerin tam olarak nereye taşınacağı konusunda belirsizlik var. Ayrıca zeytinliklerin nereye taşınacağı konusunda da “ada, pafta” verilmiyor. Teklife göre, “zeytin ağaçlarının maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle” taşınacağı belirtiliyor.