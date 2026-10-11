Zeytinliova’da üretici artan maliyetler ve düşen alım fiyatlarına karşı ürün toplamayacak: Zeytinde üretici isyanı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova’da zeytin üreticileri, düşük alım fiyatlarına karşı bir hafta boyunca hasat ve ürün teslimini durdurma kararı aldı. Elekçiler ve mahalle muhtarlığının destek verdiği eylem kapsamında zeytin alımı durduruldu, büyük firmalara ürün akışı kesildi.

Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz, bu yıl verim ve kalitenin yüksek olmasına karşın fiyatların maliyetlerin altında kaldığını söyledi. Kocagöz, “Zeytin fiyatları 80 liradan açıldı. Ardından 70, 60, 50 liralara kadar düştü. Farklı kalibrelerde ise 20-30 liralık fiyatlar söz konusu” dedi. Üreticinin zarar ettiğini belirten Kocagöz, elekçi ve hasat işçilerinin de bu fiyatlarla geçinemeyeceğini vurguladı.

ÜRETİCİ DEVRE DIŞI

Piyasanın büyük alıcıların kontrolünde olduğunu savunan Kocagöz, “Bugün Akhisar’da uluslararası ticaret yapan dört beş firma fiyatı belirliyor ve bütün piyasayı kontrol ediyor. Çiftçinin bu konuda söz hakkı bulunmuyor” diye konuştu. Döviz politikaları ve ihracatta rekabet sorunlarının maliyetinin çiftçiye yüklendiğini ileri süren Kocagöz, firmaların kendi kârlarından vazgeçmek yerine ürünü düşük fiyatla aldığını söyledi.

Üreticilerin örgütsüzlüğünün sorunu derinleştirdiğini belirten Kocagöz, ziraat odalarının hakları savunmakta yetersiz kaldığını, TARİŞ ve Tarım Kredi gibi kurumların müdahalelerinin beklentileri karşılamadığını savundu.

TÜKETİCİYE 1200 TL

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Kocagöz, çiftçilerin 20-30 liraya teslim ettikleri ürünlerin firmalar tarafından 180-200 liraya başka yerlere gönderildiğini anlattıklarını aktardı. Kocagöz, “Bugünkü eylemde bir çiftçi, ‘Biz burada 20 liraya ürün veriyoruz, hemen otobandaki dinlenme tesislerinde zeytin 1200 liraya satılıyor’ diye haykırdı. Burada hem çiftçi hem de tüketici kaybediyor. Kazanan şirketler oluyor” dedi.

Artan mazot ve işçilik giderlerinin hasadı tehlikeye attığını belirten Kocagöz, bir çiftçinin “50 ton zeytin üretiyorum, yüz binlerce lira borcum var. Bu zeytini toplayacak imkânım yok. Toplarsam daha fazla zarar ederim” dediğini aktardı. Üreticinin zeytincilikten vazgeçmesinin tüketiciyi de etkileyeceğini söyledi.

Eylemin çevre mahallelere yayıldığını ve talepler karşılanmazsa uzayabileceğini belirten Kocagöz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na adil alım fiyatı belirleme ve denetleme çağrısı yaptı. Üreticiye destekleme primi verilmesini isteyen Kocagöz, kooperatiflerin ürün alımı, işleme ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı