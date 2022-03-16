Zeytinyağı ihracatı yasağı Meclis gündeminde: 100 bin ton fazlamız var

16 Mart 2022 Çarşamba, 15:05

Önceki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talebi üzerine Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin en önemli bitkisel ürünlerinden birisi olan zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine yasak getirmişti. Yeni Tarım ve Orman Bakanına Vahit Kirişçi’ye selenen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu zeytinyağı ihracatı yasağının kaldırılması için çağrı yaptı.



CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırılıoğlu önergesinde "Türkiye hem zeytin ağacı sayısı hem de üretim miktarı ile önemli bir zeytin ve zeytinyağı ülkesidir ve zeytin-zeytinyağı stratejik önem sahip ürünler arasındadır. Zaten maliyetine ürününü satmak zorunda kalan zeytin ve zeytinyağı üreticisi çiftçiler bu kararın en büyük mağdurları olmuşlardır, bir daha mağdur edileceklerdir. Üretim fazlası olan bir ürüne ihracat yasağı getirilmesi anlaşılır bir şey değildir. İhracat yasağı çiftçinin elindeki yağların fiyatlarının düşmesine neden olacak dolayısıyla bu karardan en çok çiftçiler zarar görecektir. Artan maliyetler karşısında zor bir sezon geçiren zeytin ve zeytinyağını maliyetine satmak zorunda kalacak olan çiftçiler bu kararın en büyük mağduru olacaklardır. Ayrıca bu yasak kararı önümüzdeki yıl ihracatını da olumsuz etkileyecektir. İhracatçı firmalar ve zeytinyağı üreten fabrikalar ve işletmeler bu durumdan zarar görecektir." dedi.

"100 BİN TON FAZLAMIZ VAR"

Bakırlıoğlu şunları söyledi:

Çünkü zeytinyağı üretimimiz tüketimden fazla olduğu için ihracattan başka bir yol bulunmamaktadır. Geçen yıl 230 bin ton zeytinyağı üretildiği, 35 bin ton dolayında geçen yıldan raflarda ürün bulunduğu Bakanlığınız resmi raporlarında belirtilmiştir. Buna karşın yıllık iç tüketimimiz 160 bin ton dolayındadır. Bu durumda 100 bin ton fazlamız vardır.

"Zeytinyağının fiyatını bu şekilde düşüremezsiniz." diyen Bakırlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



Daha öncede ihracat yasağı getirildi fiyatlar düşmedi. Eğer zeytinyağının raf fiyatının düşmesini istiyorsanız üreticiye verdiğiniz, primlerin artırılması gerekiyor. Yıllardan beri verilen pirim litre başına 80 kuruş. AB ülkelerinde ortalama 1 avro, yani 15 TL. Kaldı ki diğer bitkisel yağ fiyatları aşırı şekilde artarken, ucuz yağ alabilmek için kuyruklarda beklemek zeytinyağı fiyatı hala makul seviyelerdedir. Gerek Ulusal Zeytinyağı Konseyi, gerekse üretici birlikleri, ticaret borsaları ve ziraat odaları alınan ihracat kısıtlaması kararının yanlış olduğunu ifade etmektedirler ifadelerine yer verdi.

İthalata dayalı ürünlerin ihracatına kısıtlama getirilmesinin doğru olduğunu fakat tüketimden fazla üretilen ürünlere yasak getirilmesini anlamadığını söyleyen CHP’li Bakırlıoğlu yeni Tarım ve Orman Bakanına çağrıda bulunarak, çiftçiye, ihracatçıya, sanayiciye zararı dokunacak bu yasağın bir önce kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.