Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü H.Ç., zimmetine geçirdiği 13 milyon lira ile yurt dışına kaçarken, savcılık soruşturma başlattı.
Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç.'nin, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği belirlendi.
Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.
Video Haberler
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
- Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- AKP içindeki trol rahatsızlığı: Başımıza bela olacak
- AKP sansürü böyle kayda geçti!
- 'Türkiye şiddetle duvara çarpacak'
- Süleyman Soylu trolleri