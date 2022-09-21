Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı

Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü H.Ç., zimmetine geçirdiği 13 milyon lira ile yurt dışına kaçarken, savcılık soruşturma başlattı.

DHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:17
Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
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Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç.'nin, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği belirlendi.

Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.


Antalya Antalya Adliyesi Soruşturma

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