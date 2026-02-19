Zincir market denetiminde skandal: Buzdolabından kedi çıktı!

İstanbul Başakşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir zincir markete denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, marketin reyonlarında çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

REYONLARDA TARİHİ GEÇMİŞ MANTAR, TAVUK, YOĞURT…

Zabıta ekipleri; mantar, tavuk, yoğurt, kahve gibi birçok ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini belirlendi.

BUZDOLABINDAN KEDİ ÇIKTI!

Ayrıca ekipler, markette bulunan dolapta, bir kedinin yediği sucuğun olduğunu fark etti. Dolabın içindeki kediyi gören zabıta ekipleri, kediyi dışarı çıkardı.

REYON VE KASA ARASINDA FİYAT FARKI!

Aynı zamanda yapılan denetimlerde, bazı ürünlerde etiketlerdeki fiyatlarla, kasadaki fiyatların aynı olmadığı da tespit edildi. Zabıta ekipleri, reyon ve kasa arasında fiyat farkının olmaması gerektiğine dikkat çekti.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI!

Marketteki dolaplarda, ambalajı deforme olmuş ürünlerin de bulunduğu görülürken söz konusu markete idari para cezası uygulandı.