Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne zaman verilecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarlarında artış oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne zaman verilecek? Ziraat Bankası promosyon ödemesi için nereden başvuru yapılır?

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 16:27
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne zaman verilecek?
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Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı. Bankalarda yapılan güncellemenin de ardından, promosyon tutarı emeklilerin gündemine yerleşti. 

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası, resmi internet sayfaları üzerinden ''Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir'' açıklamasını yaptı.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

Emekli yurttaşların başvuru yapabilecekleri yerler:

Ziraat Bankası şubeleri,

Ziraat Bankası mobil uygulaması,

Ziraat Bankası internet şubesi,

Ziraat Bankası ATM'leri,

SMS,

Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Promosyon ödemeleri 1 Kasım 2022 Salı günü itibariyle başlayacak.


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