2022 yılı bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarları ne kadar? Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:46
<p>Bankalar, <strong>emekli maaşlarına</strong> yapılan yüzde 42,35’lik zammın ardından promosyon ödemesi yarışına girdi. Ödeme miktarı ise, 7 bin 500 liraya kadar yükseldi.</p> <p><strong> SSK, BAĞ-KUR</strong>, emekli sandığı mensubu emekli ile dul ve yetim aylığı alan yurttaş, banka promosyonlarından yararlanabiliyor.</p>

Bankalar, emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zammın ardından promosyon ödemesi yarışına girdi. Ödeme miktarı ise, 7 bin 500 liraya kadar yükseldi.

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı mensubu emekli ile dul ve yetim aylığı alan yurttaş, banka promosyonlarından yararlanabiliyor.

<p>Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak, bankalarını değiştirebilirler.</p> <p>Yurttaşlar, <strong>banka şubelerinden</strong> veya <strong>e-Devlet</strong> üzerinden bankaya bildirim yaparak, işlemi gerçekleştirebiliyor.</p>

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak, bankalarını değiştirebilirler.

Yurttaşlar, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bankaya bildirim yaparak, işlemi gerçekleştirebiliyor.

<p>Bankaların sunduğu  promosyonlar, para miktarına göre değişiyor. İşte bankalar ve emekli maaşı promosyon miktarları...</p>

Bankaların sunduğu  promosyonlar, para miktarına göre değişiyor. İşte bankalar ve emekli maaşı promosyon miktarları...

<p><strong>AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>SGK emekli maaşını Akbank'tan çekenlere, 7000 TL’ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.</p> <p>Maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam<strong> 4 bin 650 TL,</strong></p> <p>Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam <strong>5800 TL,</strong></p> <p>Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam <strong>7000 TL.</strong></p>

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli maaşını Akbank'tan çekenlere, 7000 TL’ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL,

Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL,

Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL.

<p><strong>YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>2 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.</p> <p>Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa <strong>4850 TL;</strong> 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse <strong>7250 TL</strong> nakit promosyon ödeniyor.</p>

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

2 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.

<p><strong>ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara <strong>625 TL, 2500 TL</strong> ve üzerinde emekli aylığı alanlara <strong>750 TL</strong> tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.</p>

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.

<p><strong>DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.</p> <p>Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar <strong>850 TL, 2500 TL</strong> ve üzeri maaş alanlar ise <strong>1000 TL</strong> promosyon alabiliyor.</p>

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

<p><strong>VAKIFBANK </strong><strong>EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere Vakıfbank, maaşı 1500 TL’den az olanlara 500 TL, emekli maaşı 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere ise 750 TL ödeme yapıyor.</p> <p><strong>*1500 TL altına: 500 TL</strong></p> <p><strong>*1500-2500 TL arasına: 625 TL</strong></p> <p><strong>*2.500 TL ve üzerine: 750 TL</strong></p>

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere Vakıfbank, maaşı 1500 TL’den az olanlara 500 TL, emekli maaşı 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere ise 750 TL ödeme yapıyor.

*1500 TL altına: 500 TL

*1500-2500 TL arasına: 625 TL

*2.500 TL ve üzerine: 750 TL

<p><strong>HALKBANK </strong><strong>EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>Halkbank, maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, emekli maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşı 2.500 TL’den fazla olanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.</p> <p><strong>1500 TL altına: 500 TL</strong></p> <p><strong>1500-2500 TL arasına: 625 TL</strong></p> <p><strong>2.500 TL ve üzerine: 750 TL</strong></p>

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, emekli maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşı 2.500 TL’den fazla olanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

1500 TL altına: 500 TL

1500-2500 TL arasına: 625 TL

2.500 TL ve üzerine: 750 TL

<p><strong>QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>QNB Finansbank, 5000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3500 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara <strong>4250 TL, 2500 TL</strong> ve üzeri maaş alanlara <strong>5000 TL</strong> promosyon ödemesi yapılıyor.</p>

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, 5000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3500 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 4250 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 5000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

<p><strong>ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlara 2000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL’ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, <strong>2500 TL</strong> ve üzerinde maaş alanlara ise<strong> 2000 TL</strong> nakit promosyon ödemesi yapılacak.</p>

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlara 2000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL’ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

<p><strong>TÜRKİYE FİNANS BANKASI </strong><strong>EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>Türkiye Finans ise cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketini emeklilere özel olarak sunuyor.</p> <p>Maaşını bankaya taşıyanlara <strong>3.500 TL</strong>’ye kadar promosyon ödemesi verilirken yakınlarının emekli maaşını bankaya taşıyanlara da toplamda<strong> 2.500</strong> TL’ye varan her bir yakını için <strong>250 TL</strong> ödül veriliyor.</p>

TÜRKİYE FİNANS BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans ise cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketini emeklilere özel olarak sunuyor.

Maaşını bankaya taşıyanlara 3.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi verilirken yakınlarının emekli maaşını bankaya taşıyanlara da toplamda 2.500 TL’ye varan her bir yakını için 250 TL ödül veriliyor.

<p><strong>İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>İş Bankası, maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara 3500 TL, maaş aralığı 1500 - 2499 TL olanlara 4250 TL ve maaş aralığı 2500 TL ve üzeri olanlara <strong>5000 TL</strong> tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor.</p>

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara 3500 TL, maaş aralığı 1500 - 2499 TL olanlara 4250 TL ve maaş aralığı 2500 TL ve üzeri olanlara 5000 TL tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor.

<p><strong>GARANTİ  EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise<strong> 7250 TL</strong> nakit promosyon ödemesi yapıyor.</p> <p>Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.</p>

GARANTİ  EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.

<p><strong>ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU</strong></p> <p>Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda <strong>1250 TL</strong>’ye varan promosyon kazanıyor.</p> <p>1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 1500 TL’ye kadar ise 3500 TL, 1500 TL-2500 TL (2500 TL hariç) arası ise <strong>4250TL, 2500 T</strong>L ve üzeri ise <strong>5000 TL</strong> nakit promosyon alınabiliyor.</p>

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1250 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 1500 TL’ye kadar ise 3500 TL, 1500 TL-2500 TL (2500 TL hariç) arası ise 4250TL, 2500 TL ve üzeri ise 5000 TL nakit promosyon alınabiliyor.

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