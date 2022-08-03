2022 yılı bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarları ne kadar? Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SGK emekli maaşını Akbank'tan çekenlere, 7000 TL’ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL,
Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL,
Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
2 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.
Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere Vakıfbank, maaşı 1500 TL’den az olanlara 500 TL, emekli maaşı 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere ise 750 TL ödeme yapıyor.
*1500 TL altına: 500 TL
*1500-2500 TL arasına: 625 TL
*2.500 TL ve üzerine: 750 TL
TÜRKİYE FİNANS BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Türkiye Finans ise cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketini emeklilere özel olarak sunuyor.
Maaşını bankaya taşıyanlara 3.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi verilirken yakınlarının emekli maaşını bankaya taşıyanlara da toplamda 2.500 TL’ye varan her bir yakını için 250 TL ödül veriliyor.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.
ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1250 TL’ye varan promosyon kazanıyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 1500 TL’ye kadar ise 3500 TL, 1500 TL-2500 TL (2500 TL hariç) arası ise 4250TL, 2500 TL ve üzeri ise 5000 TL nakit promosyon alınabiliyor.
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