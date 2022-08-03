2022 yılı bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarları ne kadar? Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?

TÜRKİYE FİNANS BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans ise cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketini emeklilere özel olarak sunuyor.

Maaşını bankaya taşıyanlara 3.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi verilirken yakınlarının emekli maaşını bankaya taşıyanlara da toplamda 2.500 TL’ye varan her bir yakını için 250 TL ödül veriliyor.