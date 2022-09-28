Ziraat Bankası personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlar için eleman aranıyor? Ziraat Bankası iş başvurusu için sınav ücreti ne kadar?
Kamu bankası Ziraat, internet sitesinde birçok pozisyonda iş alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu ilanlarda 2050 kişinin işe alınacağı açıklandı. Kamuda çalışmak isteyen yurttaşlar ise ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası birçok şehirden personel alıyor! Ziraat bankası personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlar için eleman aranıyor?
Ziraat Bankası'nda KPSS, YDS şartı olmaksızın 81 ilde 2050 personel alımı ilanı çıktı. Başvurudan sonra sınavda başarılı olacak adaylar, Ziraat Bankası veya Ziraat Katılım'da çalışmaya başlayacak. İşte, ayrıntılar...
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Ziraat Bankası personel alımı için iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, 30 Eylül 2022 tarihi ile 16 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Başvurular, sadece elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.
ZİRAAT BANKASI HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ELEMAN ARANIYOR?
İlanda; servis görevlisi, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı gibi pozisyonlarda alım yapılacağı belirtildi. En çok alım yapılacak kadro Türkiye genelinde servis görevlisi olarak açıklandı. Bankanın teftiş kuruluna ise 30 müfettiş yardımcısı dahil olacak.
Bankanın İstanbul Genel Müdürlüğüne 120, Ziraat Katılım’ın İstanbul Genel Müdürlüğü’ne ise 100 uzman yardımcısı aranırken, toplam personel alımı 2050 kişi olacak.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
- Bankacılık kanuna göre bankada çalışması yasaklanmamış olmak,
- Yurt içi veya Yut dışında görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir beden veya akıl hastalığı olmamak gibi genel başvuru şartları bulunmaktadır.
- İlana 30 yaşından büyük kişiler başvuru yapamayacaktır. Alım yapılacak kadroya göre üniversite son sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir.
- Bankanın personel alımında KPSS şartı bulunmuyor.
*Başvuru işlemlerini tamamlamak için 330 lira sınav ücreti bulunuyor. Ücret yatırılmadığı takdirde sınav girişi iptal olacak.
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