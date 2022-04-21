Zirai don buğdayı vurdu

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:35

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 20 Mart günü yaşanan zirai donun erkenci buğdayı da vurduğunu söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, buğdayın en erken yetiştirildiği Adana'da kuvvetli donun bugüne kadar hiç dondan zarar görmeyen buğdayı da etkilediğini, bunun sebebinin ise buğday çeşitlerinin değişmesi ve erkenci buğday çeşidinin piyasaya çıkması olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin çoğunun erkenci buğdaydan çok verim aldığı için bu yıl da ektiklerini söyleyen Doğan, "Tarladaki buğdayın erkenci olması sebebiyle kamıştan çıkan başaklar daha tazeyken kırağı düştü, don oluştu ve başaklar tam yetişmeden öldü. Geç ekilen geçci buğday çeşidini ise etkilemedi" dedi.

Üreticilerin havalar ısındıktan sonra buğdaylarının zarar gördüğünü fark ettiklerini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Bazı çiftçilerimiz, buğdaylar kardeşleme yaptığı için alt yapraklarındaki kamışlardan da buğday çıkacağını düşünerek, ürünlerini sulamaya başladı. Şu anda da bölgemizde buğdayların çoğu sulanmakta. Çiftçilerimiz bir umutla kardeşlemeden buğdayların yeniden başak vermesini bekliyordu ama maalesef arazilerimizi gezince gördük ki erkenci buğdayda yüzde 50’nin üzerinde verim kaybı olmuş. Bunun üzerine bazı çiftçilerimiz buğdayını sürmek zorunda kaldı, bazıları buğdaydaki başaklardan umudunu keserek hayvan yemi yapılması için silaj olarak değerlendirdi, bazıları da bir umutla bekliyor ama durum hiç iyi görünmüyor."

Mehmet Akın Doğan, zirai don sebebiyle, ürünlerinde yüzde 50’nin üzerinde verim kaybı yaşayan çiftçilerin, zararlarını karşılamak için borçlandığını söyleyerek, "Borçlanan çiftçimiz bir sonraki sezon ekim yapamaz veya tarım üreticiliğini bırakır. Tarımda üretim olmazsa sadece çiftçilerimiz değil, hem ülke ekonomisi hem de tüketici, kısacası hepimiz zarar görürüz. Bakanlığımızdan çiftçilerimize destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.



