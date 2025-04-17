Zirai don komisyonu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türkiye’de Nisan ayında yaşanan ve geniş bir alanda üreticileri olumsuz etkileyen zirai don olaylarının sonuçlarının ve alınabilecek tedbirlerin belirlenmesine dair Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Zirai don komisyonu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
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DHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 08:14

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 2025 yılı Nisan ayında gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine dair Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Kurulacak komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.



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