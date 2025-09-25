Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte ürünleri zarar gören çiftçilere yapılacak ödemelerin ayrıntıları merak edilmeye başlandı. Peki, Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak? Zirai don ödemesi şartları neler?

ZİRAİ DON DESTEĞİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.

Karar, 1 Şubat-13 Nisan 2025 tarihleri arasında don afetinin yaşandığı illerde, ürünlerinde yüzde 20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçileri kapsıyor. Hasar tespitleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılacak.

Üreticilerin, bu dönemde gerçekleşen girdi maliyetleri hasar oranına göre hesaplanarak ödenecek.

ZİRAİ DON DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Destek, tarım sigortası olmayan, sigortası bulunup don teminatı içermeyen veya don teminatı olmasına rağmen tazminat alamayan çiftçilere sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları bu destekten yararlanamayacak. Ayrıca, karar yayımlandıktan sonra tarım sigortasından tazminat aldığı kesinleşen üreticiler de destek kapsamı dışında tutulacak.