Ziyaret edilmeyen ev kalmayacak
Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Örgütü ve kent paydaşlarıyla birlikte düzenlediği Ankara ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan'dan 'Her evin kapısını çalın' talimatı verirken Gümrükçü de "Genel Başkanımızın arkasındayız" mesajı geldi.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Başkan Gümrükçü, “Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli bir sürece giriyoruz. Çiğli teşkilatımız ve kent paydaşlarımızla birlikte bu sürece liderlik yapacağına inandığımız genel başkanımıza destek ziyaretinde bulunduk. Çiğli’de girilmedik tek bir ev, konuşulmadık tek bir kişi bırakmayacağız. Millet İttifakının, milletimizi refaha kavuşturacak projelerini anlatacağız. Demokrat, özgürlükçü ve kucaklayıcı karakteriyle genel başkanımızın bu süreç için ne kadar önemli olduğunu belirteceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasiyi ve özgürlüğü Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde yeniden tahsis edeceğiz” diye konuştu.
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