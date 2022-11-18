Ziyaret edilmeyen ev kalmayacak

18 Kasım 2022 Cuma, 07:51

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Gümrükçü, “Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli bir sürece giriyoruz. Çiğli teşkilatımız ve kent paydaşlarımızla birlikte bu sürece liderlik yapacağına inandığımız genel başkanımıza destek ziyaretinde bulunduk. Çiğli’de girilmedik tek bir ev, konuşulmadık tek bir kişi bırakmayacağız. Millet İttifakının, milletimizi refaha kavuşturacak projelerini anlatacağız. Demokrat, özgürlükçü ve kucaklayıcı karakteriyle genel başkanımızın bu süreç için ne kadar önemli olduğunu belirteceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasiyi ve özgürlüğü Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde yeniden tahsis edeceğiz” diye konuştu.