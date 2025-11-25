Ziyarette AKP'li Hüseyin Yayman bilmecesi: İmralı neden yalanlandı?

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirdiği süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmede AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı. CHP ve Yeni Yol Partisi, heyete isim vermeyerek İmralı'ya gitmedi.

Görüşmeye ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" denildi. İmralı'ya giden heyetin önümüzdeki günlerde Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda üye partileri bilgilendirmesi bekleniyor.

HÜSEYİN YAYMAN BİLMECE YARATTI

Heyetin AKP'li ismi Hüseyin Yayman, İlke TV'ye yaptığı açıklamada, “(İmralı'ya gitme) Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak” dedi.

Yayman'ın bu açıklaması kamuoyunda belirsizlik yarattı. Yayman, TBMM Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasının ardından ise gazeteci Sinan Burhan'a konuştu.

Yayman bu kez, "TBMM Başkanımız açıkladı. Ben, Feti Bey ve Gülistan Hanım adaya gittik. Gerisi yalan ve algıdır" dedi.