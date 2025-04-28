ZMO 2. Başkanı Bilgen: ‘Sürdürülebilir tarıma geçmeliyiz’

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:48

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta Aralık 2024’ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli göçmenin ülkesine döndüğünü açıkladı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 2’nci Başkanı Mehtap Ercan Bilgen, Suriyelilerin yurtlarına dönüşünün tarıma etkisini değerlendirdi. Bilgen, göçmenlerin tarımda kayıt dışı ve ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığını belireterek “Şu anda göçmen işçilerle günlük tarım yapıyoruz; ancak sürdürülebilir tarıma geçmemiz gerekiyor. Bu da yurttaşların köylerine dönmesi ve mevsimlik işçilerin bildikleri işlerin başına uygun şartlarda geçmesiyle mümkün olacak. Böylece geleceğe yönelik bir tarım modeli oluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

‘UCUZ VE GÜVENCESİZ ŞARTLAR’

Bilgen, derinleşen yoksulluk nedeniyle gençlerin şehirlere gittiğini ve köylerin yaş ortalamasının arttığını vurgulayarak, “Bu insanların tarımı sürdürebilmeleri ve tarlayı ekip biçebilmeleri için genç iş gücüne ihtiyaçları var. Ülkemizde tarımla uğraşan bir insanın eline geçen gelir düzeyi belli. Bunu da dışarıdan gelen göçmenlerle en ucuza kapatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bilgen, genç üreticinin ve mevsimlik işçinin uygun düzenlemeler yapılarak tekrar tarlaya çekilmesi gerektiğini belirterek, “Göçmenlerin gitmesi tarım gücümüzü çökertmeyecek. Bu süreçte elimizdeki potansiyeli göreceğiz. Bunu başarabilmek için de tarım politikalarını buna göre düzenlememiz gerek. O tarlanın başında yıllarca kalan insanlarla tarım yapılması gerekiyor” dedi.