Zonguldak'ın plaka kodu ne? Zonguldak'ın plaka numarası kaç? Zonguldak ve ilçelerinin plaka harfleri...

21.08.2025 15:49:00
Haber Merkezi
Zonguldak’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Zonguldak ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Zonguldak plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ZONGULDAK'IN PLAKA KODU NEDİR?

Zonguldak’ın plaka kodu 67 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Zonguldak’ta araç plakaları, 67 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Zonguldak Plaka Kodunun Anlamı

Zonguldak’ın plaka kodu olan 67, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
67 sayısı, Zonguldak’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Zonguldak ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Zonguldak’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Alaplı    67 A, 67 AL
Çaycuma    67 C, 67 Ç
Devrek    67 D, 67 DE
Gökçebey    67 G, 67 GB
Karadeniz Ereğli    67 E, 67 ER
Kilimli    67 K, 67 KL
Kozlu    67 Z, 67 KZ
Merkez    67 M, 67 ZN

