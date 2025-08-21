Zonguldak'ın plaka kodu ne? Zonguldak'ın plaka numarası kaç? Zonguldak ve ilçelerinin plaka harfleri...



Zonguldak plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ZONGULDAK'IN PLAKA KODU NEDİR?

Zonguldak’ın plaka kodu 67 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Zonguldak’ta araç plakaları, 67 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Zonguldak Plaka Kodunun Anlamı

Zonguldak’ın plaka kodu olan 67, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

67 sayısı, Zonguldak’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Zonguldak ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Zonguldak’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Alaplı 67 A, 67 AL

Çaycuma 67 C, 67 Ç

Devrek 67 D, 67 DE

Gökçebey 67 G, 67 GB

Karadeniz Ereğli 67 E, 67 ER

Kilimli 67 K, 67 KL

Kozlu 67 Z, 67 KZ

Merkez 67 M, 67 ZN