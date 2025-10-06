Zonguldak'ta kan donduran olay: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuk doğum yaptı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde 16 yaşındaki çocuk G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.
DOĞUM YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı. Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.
DEVLET KORUMASINA ALINDILAR
Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen çocuk ile bebek, devlet korumasına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.