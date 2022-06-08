Zonguldak'ta 17 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma girişimi engellendi
Zonguldak'ta beş şüpheli 17 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Kaçırma girişiminde bulunan şüpheliler çocuğun annesi ve yakınlarıyla arbede yaşadı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma teşebbüsünde bulunan 5 kişi, genç kızın annesi ve yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan arbedenin ardından 5 şüpheli kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay öğleden sonra, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç.’yi (17) kaçırmak için kamyonet ile mahalleye gelen 5 kişiye, genç kızın annesi N.Ç. ile yakınları müdahale etti.
Çıkan arbedenin ardından 5 şüpheli mahalleden kaçmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şikayetçi olan H.Ç. ve annesi N.Ç., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
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